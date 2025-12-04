Etihad si espande in Asia, da giugno via alla tratta Abu Dhabi-Tokyo

Etihad Airways prepara un nuovo capitolo di crescita verso l’Asia: dal 16 giugno 2026 l’A380 volerà quotidianamente da Abu Dhabi a Tokyo Narita. Una scelta dettata dalla forte domanda business e leisure verso il Giappone, mercato in espansione che negli ultimi mesi ha registrato numeri record.

“I clienti ci chiedevano più capacità” ha spiegato Arik De, Chief Revenue & Commercial Officer.

Il superjumbo offrirà più posti e un prodotto premium competitivo, dalle suite di First agli spazi dell’Economy. Il Giappone si conferma destinazione strategica: solo nell’ottobre 2025 Etihad ha trasportato 2 milioni di passeggeri, +28% anno su anno. L’ingresso dell’A380 su Tokyo consolida la presenza del vettore nell’area Asia-Pacifico e rafforza i rapporti economici tra Emirati e Giappone, oggi centrati su tecnologia, energia e turismo. Per trade e partner, la rotta rappresenta un asset chiave che amplia le connessioni e intercetta una domanda in crescita