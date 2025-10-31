Aeroitalia continua ad ampliare lo spettro delle collaborazioni e nella rete entra questa volta Etihad, con la quale ha siglato un accordo di interline e special prorate. Grazie a questa sinergia, i passeggeri potranno prenotare i propri viaggi in modo semplice e veloce, attraverso i canali di vendita di Etihad Airways, accedendo a nuove opzioni di connessione tra la rete globale del vettore e le destinazioni servite da Aeroitalia.

“I viaggiatori potranno così usufruire di collegamenti frequenti e facilitati – si legge in una nota della compagnia - tramite gli hub italiani di Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso destinazioni in Sicilia, come Catania, Palermo, Comiso, in Sardegna, come Cagliari e Olbia e in Puglia nella città di Foggia”.

La new entry si inserisce nel piano di espansione della compagnia, che si prepara da un lato ad ampliare la flotta e dall’altro a crescere nei collegamenti domestici, in particolare verso gli aeroporti minori.