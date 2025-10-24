Aeroitalia sta provando a ritagliarsi un ruolo di primo piano nei collegamenti nazionali. Impresa complessa perché sul domestico il vero problema ormai storico riguarda il tasso di occupazione e la conseguente redditività dei voli. Variabili che nel tempo hanno messo in difficoltà tante realtà nazionali.

Il ceo della compagnia Gaetano Intrieri in mezzo alle varie vicende legate al brand del vettore (che cambierà nome) cerca però di scovare nicchie di mercato.

In molti casi si trova a competere con i vettori low cost stranieri che dispongono di un volume di fuoco superiore e di una flessibilità di flotta unica.

Nonostante questo Aeroitalia ha annunciato nei giorni scorsi la disponibilità a sostituire Lumiwings sulla base di Foggia, garantendo alcune rotazioni per gli scali del Nord Italia. Discorso aperto anche per Comiso che verrà collegata con Bologna e Torino, forse già per le festività di fine anno e poi riattivate nell'orario estivo del '26.

Visto che Ita ha lasciato praterie di mercato, per concentrarsi sulle linee internazionali, la scelta di Aeroitalia potrebbe rivelarsi una via per garantirsi un futuro più sereno operando su quelle linee del domestico che garantiscono una buona occupazione. R. V.