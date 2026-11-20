Un nuovo volo verso la Germania nell’estate 2027 per il Torino Airport. Dal prossimo 30 aprile Eurowings collegherà lo scalo piemontese a Düsseldorf, con tre frequenze settimanali, il lunedì, il venerdì e la domenica.

La rotta rientra nelle novità del programma estivo 2027 del vettore del Gruppo Lufthansa.

La calendarizzazione dei tre servizi settimanali è pensata per favorire weekend e soggiorni più lunghi a Torino e in Piemonte, rafforzando l’accessibilità dal bacino Reno-Ruhr, nonché dai Paesi Bassi e dal Belgio.

“Siamo felici di collegare direttamente Düsseldorf e Torino a partire dalla primavera del 2027 - commenta in una nota Reinald Frankewitz, responsabile delle relazioni di network di Eurowings -. La nuova rotta avvicina due regioni economicamente forti e rende ancora più facile scoprire il connubio unico di cultura, gastronomia e stile di vita italiano che caratterizza Torino e il Piemonte”.

I voli sono già acquistabili sui canali ufficiali della compagnia aerea e tramite le agenzie di viaggi.