Eurowings: Olbiae Napoli entranonel network estivo

Ci sono anche due scali italiani nel piano di espansione estivo di Eurowings sull’aeroporto internazionale di Berlino Brandeburgo. Tra le sei nuove destinazioni collegate figurano, infatti, Napoli e Olbia, che vanno ad aggiungersi a Kavala (Grecia), Londra, Lisbona e Sarajevo.

“Le misure adottate dal governo tedesco - sottolinea Jens Bischof, ceo di Eurowings - ci stanno aiutando a stabilizzare la nostra offerta di voli verso destinazioni europee e, in alcuni casi, ad ampliarla. Questo è particolarmente evidente a Berlino. Stiamo investendo deliberatamente qui perché vediamo il potenziale della regione”.

Oltre a inaugurare le sei rotte, aggiunge TravelMole, la low cost del gruppo Lufthansa aumenterà dall’estate le frequenze su Maiorca, Spalato, Faro e Larnaca, arrivando a operare da Berlino su 43 destinazioni in 20 Paesi. “Con due aeromobili aggiuntivi basati sullo scalo - sottolinea Aletta von Massenbach, presidente del CdA di Flughafen Berlin Brandenburg GmbH - Eurowings rafforza il suo chiaro impegno nella regione della capitale Berlino-Brandeburgo. Questo passo sottolinea l’attrattiva della sede e la nostra stretta partnership con la compagnia aerea”.

