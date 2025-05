Un nuovo servizio sugli Usa per Eva Air, che dal prossimo 3 ottobre lancerà la rotta Taipei-Dallas, portando a 9 il totale dei gateway in Nord America, che oggi comprendono Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver.

Questo nuovo gateway non solo consente a EVA Air di offrire il maggior numero di destinazioni e la rete di voli più estesa da Taiwan al Nord America, ma la rende anche l'unica compagnia aerea in Asia a operare due destinazioni in Texas.

“EVA Air opera un servizio cargo da e per l'aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth dal 1998. Ora stiamo assistendo a una forte domanda di passeggeri per questa destinazione grazie all'afflusso di numerose aziende negli ultimi anni e alla forte crescita economica e demografica – spiega Clay Sun, presidente della compagnia –. L'apertura del volo diretto per Dallas ci rende l'unica compagnia aerea asiatica a operare due rotte verso il Texas. Essendo il terzo aeroporto più grande al mondo in termini di traffico passeggeri e di collegamenti verso le principali città degli Stati Uniti, del Centro e Sud America, avere un servizio in questo mercato offre maggiore convenienza ai nostri passeggeri”.

Dopo il lancio della nuova rotta, i passeggeri dall'aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth avranno un collegamento diretto con l'aeroporto internazionale Taoyuan di Taipei la mattina presto e potranno trasferirsi facilmente verso qualsiasi destinazione asiatica di EVA Air. Grazie a questa rete di voli, EVA Air prevede di attirare gradualmente un maggior numero di passeggeri dal Nord America verso il suo principale hub di Taiwan per i voli di collegamento, migliorando ulteriormente le operazioni.