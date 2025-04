Eva Air, nuovi aerei per spingere il turismo a Taiwan

Eva Air fa volare il turismo di Taiwan. Se la maratona del prossimo 26 ottobre sarà l’evento di maggior popolarità internazionale direttamente organizzato dalla compagnia asiatica, l’intera offerta voli di quest’anno è finalizzata a implementare gli arrivi leisure nell’antica isola di Formosa.

Due terzi del traffico veicolato dalle quattro frequenze settimanali fra Milano Malpensa e Taipei (con un ottimo 90% di load factor) è infatti ancora appannaggio dei passeggeri taiwanesi, ma col recente ordine di sei A350-1000s di lungo raggio e tre A321neo (destinati a portare la flotta a 42 unità complessive), il vettore potrà spingere l’acceleratore anche sul turismo inbound.

“La Eva Air Marathon 2025 sta offrendo una vetrina speciale per far conoscere la capitale Taipei al di fuori della sua classica immagine business - spiega Eric Hsueh, direttore della branch Italia di Eva Air - e ad essa abbiamo infatti dedicato un’offerta speciale valida per le prenotazioni sino al prossimo 31 maggio, grazie alla quale garantiamo il 13% di sconto sulla tariffa di volo standard. In generale, puntiamo oggi a promuovere grandi eventi rivolti sia a target specifici che alle famiglie, come ad esempio l’Hakka Tung Blossom Festival in primavera, il Taiwan Hot Spring & Fine Cuisine Carnival o anche importanti cerimonie indigene quali l’Ear-shooting festival della tribù Bunun”.