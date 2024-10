Un accordo per la sostenibilità. A firmarlo Eva Air e Airbus, che hanno avviato una collaborazione volta a incrementare lo sviluppo e l’adozione del Saf (Sustainable Aviation Fuel) nelle operazioni della compagnia aerea. Le due aziende si sono impegnate a esplorare, nei prossimi 24 mesi, le possibilità di decarbonizzazione all’interno delle operazioni di Eva Air, preparando l’ecosistema per l’adozione di carburanti sostenibili per l’aviazione e assicurando la preparazione delle infrastrutture.

L’annuncio è stato dato durante una cerimonia a Taipei per celebrare l’ordine, da parte di Eva Air, di 18 aeromobili a lungo raggio A350-1000 e 15 a corridoio singolo A321neo alla presenza, tra gli altri, del presidente di Eva Air Clay Sun, del ceo di Airbus Commercial Aircraft Christian Scherer, del direttore generale dell’amministrazione dell’aviazione civile di Taiwan Ho Shu-Ping.

Una partnership strategica

“Entrambe le compagnie - ha dichiarato Clay Sun - stanno lavorando a stretto contatto in una partnership strategica per promuovere l’uso di carburante per un’aviazione sostenibile e per esplorare tecnologie più innovative e soluzioni di ottimizzazione operativa. Questi sforzi ci permetteranno di muoverci costantemente verso un futuro Net Zero”.

“L’A350-1000 - ha aggiunto Christian Scherer - è la scelta indiscussa nel segmento dei velivoli intercontinentali di grande capacità, con un ineguagliabile comfort per i passeggeri e un’impronta ambientale superiore a quella di qualsiasi altro aeromobile della sua classe, esistente o in fase progettuale. Ciò consente a Eva Air di stabilire nuovi standard per le sue operazioni a lungo raggio”.

Eva Air ha già adottato il Saf nell’agosto 2023, quando ha effettuato il primo volo passeggeri dall’aeroporto di Haneda a quello di Songshan (distretto di Taipei, Taiwan) utilizzando il 40% di miscela Saf.

La compagnia aerea taiwanese ha avviato diversi programmi di miglioramento delle operazioni e iniziative, tra cui un programma di compensazione delle emissioni di carbonio che consente ai passeggeri di contribuire a vari progetti ambientali, offrendo le proprie emissioni di carbonio.