Diventerà giornaliero dal prossimo 16 gennaio il volo Milano Malpensa-Taipei di Eva Air, che rafforza così il proprio impegno verso il mercato italiano e contribuisce a creare un ponte privilegiato per scambi culturali, turistici e commerciali tra i due Paesi.

“Il nuovo volo diretto giornaliero tra Milano Malpensa e Taipei risponde alla crescente domanda del mercato e conferma la nostra volontà di investire in Italia con una proposta di alto livello – spiega Eric Hsueh, general manager della filiale italiana -. Offriremo ai nostri passeggeri non solo un collegamento pratico, comodo e quotidiano, ma anche tutta la qualità del servizio Eva Air, riconosciuto a livello internazionale”.

Per il volo confermato l’utilizzo del Boeing 787-9 configurato in tre classi: Economy, Premium Economy e Royal Laurel.