Eva Air in roadshow in Italia per promuovere il Milano-Taipei

Ha preso il via il 13 aprile scorso a Torino, e proseguirà con nuove tappe in Italia nel corso di questo mese il roadshow di Eva Air, con il quale la compagnia promuove promuovere il proprio volo giornaliero fra Milano e Taipei e consolida la rete strategica di partner commerciali in Italia.

“Il roadshow rappresenta un’importante opportunità per avvicinarci ai nostri partner italiani e raccontare direttamente le novità e le opportunità che Eva Air offre sul mercato – dice Eric Hsueh, direttore generale del vettore in Italia -. Siamo entusiasti di poter incontrare gli operatori del settore in città così diverse tra loro, ognuna con la sua identità unica”.

Realizzato in collaborazione con Aviareps, il roadshow farà tappa domani, 21 aprile, a Mestre, il 22 a Bologna, e il 23 a Firenze. Obiettivo del roadshow è lo sviluppo del brand nel mercato italiano.