Eva Air, nuovo servizio bilingue h24 per i passeggeri

Offre assistenza 24 ore su 24 in cinese e in inglese il nuovo servizio di clienti di Eva Air, la prima compagnia aerea di Taiwan a fornire questo plus ai viaggiatori.

I passeggeri possono chiamare in qualsiasi momento la linea locale di Eva Air per ricevere assistenza in cinese o in inglese, mentre l’assistenza esistente nelle lingue locali continuerà a essere disponibile durante i normali orari di servizio.

Questo nuovo servizio bilingue, che funziona 7 giorni su 7, segna un passo in avanti nell’impegno di Eva Air per i passeggeri, dopo l’introduzione - nel 2019 - di un chatbot AI in cinese tradizionale, in grado di rispondere alle oltre 500 domande più frequenti, dalle prenotazioni agli orari dei voli o dalla franchigia bagaglio alle informazioni sugli aeroporti.

Nel frattempo, il vettore ha introdotto i suoi servizi di chatbot IA con un’opzione di live chat in cinese tradizionale, servizio che ha in programma di espandere in altre lingue. Per migliorare l’esperienza dei clienti quando chiamano la linea telefonica di assistenza, la compagnia aerea ha implementato il sistema Genesys, aggiungendo una funzione di “coda virtuale”. I passeggeri possono ora scegliere di essere richiamati, consentendo al sistema di mantenere il loro posto in coda in modo che un rappresentante possa richiamarli nell’originale ordine di coda, riducendo significativamente i tempi di attesa.