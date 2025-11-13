Finnair collegherà Torino a Helsinki nell’estate 2026

Finnair continua a investire sull’Italia. La compagnia annuncia l’inserimento nella programmazione estiva 2026 del Torino-Helsinki. Il nuovo collegamento si aggiunge così alle rotte da Catania e Firenze precedentemente annunciate dal vettore.

Con questa novità, che sarà operata con due frequenze settimanali, Finnair volerà da 9 aeroporti italiani nell’estate 2026.

L’espansione del network italiano consolida la strategia di Finnair volta a rafforzare i collegamenti diretti tra la Penisola e la Finlandia.

“L’Italia rappresenta un mercato strategico per Finnair, e l’apertura della nuova rotta da Torino rafforza il nostro impegno nel migliorare la connettività tra il Bel Paese e il nostro hub di Helsinki” commenta Geoffrey Carrage, regional manager Southern Europe di Finnair. “Il 2026 sarà un anno straordinario per Finnair in Italia. Con nove aeroporti italiani serviti nella stagione estiva 2026, vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza di volo ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, con collegamenti diretti verso la Finlandia e oltre”.