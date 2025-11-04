Finnair, programmazione record verso la Thailandia nell’inverno 2026

Record di voli per la Thailandia nella prossima stagione invernale di Finnair. La compagnia aerea metterà in campo una programmazione senza precedenti verso la destinazione nella winter 2026, operando 25 voli a settimana.

Il vettore volerà a Bangkok fino a 18 volte a settimana, programmando così quattro voli in più rispetto all’inverno 2025. L’aumento delle frequenze è stato pensato in particolare per supportare i clienti in transito via Helsinki.

Finnair ripristinerà anche i voli diretti per Krabi, nel sud della Thailandia, operando due frequenze settimanali da Helsinki, il lunedì e il giovedì. I voli diretti per Krabi erano stati operati per l’ultima volta nella stagione invernale 2019.

“La Thailandia è senza dubbio una delle nostre destinazioni a lungo raggio più popolari durante l’inverno. I tre voli giornalieri per Bangkok rispondono a una domanda in costante crescita, e la capacità offerta è significativa anche rispetto agli standard europei. Krabi rappresenta un’alternativa a Phuket per coloro che cercano una vacanza al mare più tranquilla” afferma Perttu Jolma, vice president of network management di Finnair.

Oltre a Bangkok e Krabi, Finnair volerà anche verso Phuket, cinque volte a settimana.