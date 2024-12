Telepass accelera sull’innovazione e, per le partenze di fine anno, lancia una nuova soluzione per parcheggi smart e premium all’aeroporto di Roma Fiumicino. Si tratta di ‘Park & Charge’, che consente di parcheggiare in un’area dedicata, dove ricaricare le auto elettriche o ibride durante il periodo del viaggio, ubicata nel Multipiano B.

Il servizio prevede anche la possibilità di pagare parcheggio e ricarica in un’unica soluzione, tramite l’istantaneo ’beep’ dell’On Board Unit, che garantisce anche l’accesso veloce al Park & Charge, attraverso corsie dedicate. “L’introduzione del nuovo servizio può contribuire a rendere più piacevole, rapida e digitale l’esperienza di viaggio dei passeggeri di Fiumicino - ha commentato Marilena Blasi, cco Aeroporti di Roma -, pronto ad accogliere e a sperimentare nuove soluzioni di mobilità sostenibile”.

“Con Park & Charge - ha aggiunto Aldo Agostinelli, chief consumer sales & marketing officer Telepass - teniamo fede alla promessa fatta agli automobilisti, di farli passare in un ‘beep’ per valorizzare al meglio il loro tempo”.