Fiumicino, Medio Oriente mercato chiave: le cifre dell’exploit

Sono stati oltre 1,6 milioni i passeggeri trasportati da e per la Penisola Arabica e transitati per il Leonardo da Vinci di Fiumicino nel 2023. Numeri importanti per l’incoming, anche perché si associano a una buona propensione alla spesa. I dati attuali sembrano incoraggianti e il trend del 2024 continua ad essere in netta crescita.

Ad annunciarlo è stato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma, nel corso della cerimonia per i 10 anni del volo Roma - Abu Dhabi di Ethiad Airways.

“Il Medio Oriente rappresenta un mercato di chiara e crescente rilevanza per lo scalo di Fiumicino - ha dichiarato Adr -. Dopo aver conseguito il record storico nel 2023, nei primi 5 mesi del 2024 stiamo registrando una crescita ulteriore che ha raggiunto il +27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.