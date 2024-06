Ricevere aggiornamenti via Whatsapp sullo stato del proprio volo in partenza e visualizzare in tempo reale sul proprio smartphone le operazioni di imbarco al gate. Aeroporti di Roma lancia due innovativi servizi digitali per i passeggeri dello scalo di Fiumicino.

Il primo servizio si chiama chatbot e consente ai passeggeri di ottenere notifiche sullo stato dei voli in tempo reale e informazioni dettagliate su tutti i servizi erogati nello scalo di Fiumicino via Whatsapp. Inquadrando un QR Code riprodotto nella sui monitor info voli dello scalo, i passeggeri potranno accedere ad una chat dedicata per controllare lo stato del proprio volo, senza dover più consultare gli stessi display del terminal.

Extra-Schengen

Per i 14 gate dell’area di imbarco extra-Schengen del Molo E dello scalo di Fiumicino, e che vanno da E11 a E24, Adr lancia inoltre il servizio di ‘Smart Boarding’ che, sempre accessibile tramite QR Code, fornisce ai viaggiatori in tempo reale il live-streaming dell’avanzamento del proprio volo, permettendo loro di scegliere liberamente quando mettersi in fila.

“Attivando direttamente le notifiche sul proprio smartphone e monitorando in real-time lo stato dell’imbarco, i viaggiatori potranno così spendere il loro tempo per esplorare l’aeroporto senza pensieri in attesa del decollo” ha dichiarato Emanuele Calà, il vice president Innovation & Quality di Aeroporti di Roma.