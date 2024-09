Adr dopo 16 anni torna a costruire nuovi edifici all'interno del sedime aeroportuale di Fiumicino. È stata posata questa mattina, infatti, la prima pietra del “Fco Smart Workplace”. 45 milioni di euro di investimento per una struttura a 4 piani, per un totale di 16 mila metri quadri.

“Continuiamo a lavorare per l’aeroporto, per il benessere lavorativo dei nostri e di tutti i dipendenti, nonché in termine di sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Vincenzo Nunziata, presidente di Adr, che ha presieduto la cerimonia.

Quello appena aperto sarà infatti un cantiere che ha ottenuto le massime certificazioni europee. Mentre l'edificio che sarà realizzato sarà sostenibile da un punto di vista ambientale, ma soprattutto sarà realizzato completamente in house da Adr: dalla progettazione alla realizzazione nonché nella commercializzazione.

Ogni piano avrà una dimensione massima di 2500 mq, ma potrà essere frazionato fino ad unità minime di 48mq. Avrà un'area dedicata agli affitti per il breve periodo, mentre il piano terra ospiterà tutti gli uffici aeroportuali rent a car. L'inaugurazione è prevista entro dicembre 2025.