Il Leonardo da Vinci di Fiumicino continua a registrare record e si conferma l'hub principale italiano, porta strategica dell'Europa verso il Sud del mondo. Dopo che Assoaeroporti aveva infatti certificato una crescita del 27% nei primi sei mesi del 2024, a luglio lo scalo romano ha fatto ancora meglio. Domenica 14, sono transitati un numero record di passeggeri in un solo giorno fissando l'asticella a quota 176 mila. Luglio 2024 diventa anche il mese con il record di transiti di sempre, ben 5 milioni e una media di 161 mila giornalieri.

Le rotte più richieste

Grazie inoltre all'incremento di voli da parte delle compagnie aeree, in primis Ita, il Leonardo da Vinci si conferma principale Hub d'Europa verso il Nord America, Africa e Medio Oriente. Con 38 voli giornalieri su 16 destinazioni, l'estate 2024 posiziona Fiumicino al secondo posto per crescita di voli verso il nord America, con numeri doppi rispetto a Parigi e Madrid e quadrupli rispetto Francoforte, Amsterdam o Lisbona. Terzo aeroporto per numero di voli su New York, secondo per voli verso Grecia, Turchia e medio oriente.

Sei volte miglior aeroporto d'Europa in 7 anni, compagnie low cost in crescita ma anche tanti voli di linea e servizi innovativi ai passeggeri. Questo il mix alla base dello sviluppo. Per Ita inoltre rappresenta il primo scalo, per Lufthansa il sesto, ma il più meridionale del gruppo. Per tutto questo l’aeroporto gestito da Adr dimostra come sia arrivato il momento di cominciare a “mettere a reddito” gli investimenti fatti negli ultimi anni con l’obiettivo di raddoppiare l’operativo attuale nel 2046.