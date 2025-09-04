Arrivano cinque nuove nomine in Emirates con l’obiettivo di potenziare la squadra commerciale in vista della crescita pianificata dalla compagnia aerea. Tra queste figura anche Flavio Ghiringhelli, country manager Italia dal 2018, che ora ricoprirà la carica di vice president regional clusters per l’Europa meridionale e centrale.

“Questo periodo di crescita dinamica richiede leader con competenze commerciali solide e la capacità di orientarsi in un settore complesso e in continua evoluzione, in modo da poter sfruttare le opportunità emergenti e consolidare la nostra posizione come compagnia aerea di riferimento per i viaggiatori internazionali”, ha detto Adnan Kazim, deputy president and chief commercial officer del vettore di Dubai.

Le altre nomine riguardano Matthew Scott, che guiderà il team di network passenger sales development come senior vice president, supervisionando i team Global Sales & Leisure della compagnia; Abdulla Al Olama è stato promosso a vice president regional clusters per il Medio Oriente e Nord Africa; Rashid Alardha assume il ruolo di vice president regional clusters sub-Saharan Africa; Pierfrancesco Carino entrerà a far parte di Emirates entro fine mese come vice president regional clusters per l’Europa occidentale e settentrionale.