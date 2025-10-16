flydubai: nuova esperienza in classe Economy

flydubai ridefinisce l’offerta della sua classe Economy. A partire dal prossimo mese di novembre, tutte le tariffe di Economy includeranno infatti pasti e intrattenimento a bordo.

“Investire nell’offerta della classe Economy rappresenta un’evoluzione significativa del nostro modello di business, offrendo ai clienti un viaggio più comodo e di qualità – spiega Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai -. Il nostro obiettivo resta quello di investire nel miglioramento dell’esperienza del cliente e offrire valore aggiunto in ogni fase del viaggio, attraverso servizi, tecnologie e sviluppo del prodotto. Ascoltando i feedback dei clienti e rispondendo alle dinamiche di mercato, flydubai continua a rafforzare la sua posizione come attore chiave nel settore dell’aviazione degli Emirati e come contributore fondamentale alla visione di Dubai come hub globale per il commercio e il turismo”.

Questo annuncio segna un’importante tappa nell’investimento continuo di flydubai nello sviluppo del suo prodotto. Negli ultimi anni, flydubai ha effettuato investimenti significativi, fra cui l’introduzione di un’area check-in dedicata alla Business Class, per un inizio di viaggio personalizzato e fluido, e l’apertura della nuova Business Class Lounge al Terminal 2 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB), pensata per offrire comfort, praticità e ospitalità senza eguali prima della partenza.

“Nel corso degli anni, il nostro modello di business flessibile ci ha permesso di adattarci rapidamente alle sfide e cogliere nuove opportunità, continuando a evolverci e crescere – aggiunge Hamad Obaidalla, chief commercial officer di flydubai -. Questo annuncio arriva nel momento giusto, mentre ci prepariamo a espandere la nostra rete, aumentare la flotta e accogliere sempre più passeggeri a bordo. Stiamo modificando la struttura tariffaria della classe Economy, garantendo maggiore valore ai passeggeri, mantenendo al contempo la competitività”.