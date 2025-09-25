flyDubai potenzia su Bergamo e apre nuovi voli sul Kenya

flyDubai aggiunge dal prossimo 16 dicembre un nuovo volo giornaliero dall’aeroporto di Milano Bergamo a Dubai. Il nuovo servizio, che sarà operativo fino al 4 maggio 2026, sarà operato in orario notturno, con partenza dallo scalo orobico alle 23 e arrivo a Dubai alle 8.20. Dal 30 marzo al 4 maggio l’operativo prevede invece la partenza alle 23.25 con arrivo nell’emirato alle 7.45.

Il ritorno da Dubai è previsto in partenza alle 18 e arrivo a Bergamo alle 22 fino al 29 marzo; nell’ultimo mese di operatività la partenza sarà alle 17.40 con arrivo in Italia alle 22.25.

Accanto alla nuova frequenza italiana, flyDubai dal 1 ottobre offrirà un volo giornaliero per Mombasa, mentre dal 15 ottobre partiranno i nuovi voli per Nairobi, che avranno una frequenza di 4 volte a settimana. La compagnia potenzia così la sua presenza nel continente africano, offrendo comode soluzioni anche per i viaggiatori provenienti dall’Italia.