flydubai, nuovo volo per Bangkok da settembre

Dal prossimo 15 settembre flydubai aprirà un collegamento per Bangkok, in Thailandia, operato 2 volte al giorno, portando le sue operazioni sul Paese a 28 voli settimanali.

La frequenza su Bangkok rappresenta la seconda destinazione di flydubai in Thailandia ed andrà ad affiancare i voli già esistenti su Krabi, rafforzando l’impegno della compagnia a espandere i collegamenti tra Dubai e il Sud-Est asiatico. Il nuovo servizio è offerto nell’ambito della partnership in codeshare tra flydubai ed Emirates.

“La Thailandia rimane una destinazione molto popolare sia per i viaggi leisure sia per quelli d’affari. Il lancio del nostro servizio due volte al giorno per Bangkok riflette la continua domanda su tutto il nostro network e sottolinea il nostro impegno a offrire ai clienti opzioni di viaggio sempre più comode e flessibili – spiega Hamad Obaidalla, chief commercial officer di flydubai -. Con i voli in partenza dal Terminal 3 del Dubai International e in codeshare con Emirates, i passeggeri possono usufruire di connessioni attraverso l’hub aeronautico di Dubai da destinazioni nel GCC, in Europa e oltre”.

Con l’avvio di questo servizio, flydubai continua ad ampliare la propria rete, che ora supera le 135 destinazioni.