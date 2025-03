flydubai stringe un accordo con LinkedIn per il personale e la formazione

Accordo strategico per flydubai con LinkedIn, con l’obiettivo di supportare la sua continua attività di reclutamento e i programmi di formazione e sviluppo nei prossimi anni.

L’accordo per adottare il programma Talent Enterprise di LinkedIn per il reclutamento e l'apprendimento riflette gli sforzi della compagnia per attrarre e trattenere talenti, nonché il suo impegno nel supportare l'ulteriore crescita dell'hub aereo di Dubai e dell'industria aeronautica degli Emirati Arabi Uniti. La collaborazione con LinkedIn offre a flydubai accesso a strumenti di apprendimento e reclutamento.

“flydubai è impegnata a investire nelle ultime tecnologie e soluzioni innovative e siamo felici di aver stretto questa partnership con LinkedIn – dice Nasser Binkherbash, senior vice president delle risorse umane di flydubai -. Questa collaborazione sosterrà i nostri sforzi di reclutamento e le capacità di formazione per espandere la forza lavoro di flydubai nei prossimi anni. Il nostro ethos si allinea con la visione degli Emirati Arabi Uniti, che promuove un senso di comunità e crea un ambiente di lavoro più inclusivo ed equo”.

Il programma Talent Enterprise di LinkedIn offre l'accesso a una rete globale e a strumenti avanzati che semplificheranno gli sforzi di reclutamento, raggiungendo un pubblico più ampio di candidati provenienti da diversi settori. I dipendenti di flydubai possono anche beneficiare dell'accesso a LinkedIn Learning, che offre strategie per lo sviluppo dei talenti e corsi professionali di alta qualità, pensati per migliorare le competenze dei dipendenti.