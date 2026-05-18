Flynas amplia l’offerta verso l’Europa con il nuovo volo Roma-Riad

Flynas, la compagnia aerea low cost saudita prima conosciuta come Nas Air, ha annunciato l’espansione del proprio network europeo con l’apertura della rotta stagionale Riad-Roma. A partire dal 25 giugno 2026, ogni martedì, giovedì e sabato, Flynas collegherà direttamente l’Aeroporto Internazionale King Khalid, con lo scalo Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino.
Con l’inserimento della Capitale italiana nel suo network, Flynas va a potenziare l’offerta estiva in Europa, affiancandola a mete consolidate come Milano, Ginevra, Praga, Vienna e Salisburgo. L’obiettivo è offrire ai viaggiatori soluzioni di volo diretto sempre più variegate durante il picco della stagione turistica.
La compagnia aerea, che vanta oggi un network di 156 rotte verso oltre 80 destinazioni in 38 Paesi e 110 milioni di passeggeri trasportati dal 2007 a oggi, prosegue così verso il traguardo di 165 destinazioni totali, previsto dal proprio piano di sviluppo entro il 2030.