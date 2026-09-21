Francia, sciopero dal personale aereo dal 17 al 21 ottobre

In Francia cinque organizzazioni rappresentative del personale navigante tecnico e di cabina invitano tutto il personale navigante delle compagnie aeree disciplinate dal diritto francese a interrompere il lavoro scioperando da sabato 17 ottobre a mercoledì 21 ottobre 2026.

La questione affonda le radici sul futuro della Crpn (Cassa di previdenza e di previdenza per il personale navigante) e sulla riforma del cumulo lavoro-pensione: l’appello allo sciopero segna il culmine di una lotta iniziata all’inizio dell’estate tra sindacati e Governo

Sebbene le organizzazioni si dichiarino pronte a negoziare prima della scadenza di ottobre, la prospettiva di diversi disservizi per chi volta in cinque giorni è molto concreta.