Francoforte: chiuso per lavori il Terminal 2 dell’aeroporto

Sarà un lungo stop quello che interesserà il Terminal 2 dell’aeroporto di Francoforte, dove sono state sospese tutte le operazioni passeggeri per avviare i lavori di ristrutturazione della struttura. Tutte le compagnie coinvolte sono nel frattempo state trasferite nel nuovo Terminal 3, in grado di garantire la capacità necessaria al traffico dell’hub tedesco.

Il programma di modernizzazione copre il completo rinnovamento dei sistemi critici di sicurezza e tecnici, inclusi sistemi di allarme antincendio ed estrazione del fumo, infrastrutture energetiche, sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Oltre ai miglioramenti infrastrutturali, Fraport prevede di riprogettare i processi operativi all'interno del terminal per soddisfare le future esigenze di un hub aeronautico internazionale.

Si prevede che il Terminal 2 riaprirà a metà degli anni '30 con una capacità annua di oltre 10 milioni di passeggeri. La struttura aggiornata è pensata per supportare le future opportunità di crescita per le compagnie aeree all'interno della rete Star Alliance e per altre compagnie operatrici all'aeroporto di Francoforte.