Frontier all’attacco delle rotte di Spirit

Spirit è in difficoltà e Frontier Airlines coglie l’occasione per rilanciare con nuove rotte.

Le recenti notizie sulle finanze di Spirit hanno acceso la corsa dei concorrenti. Tra queste, appunto, la compagnia aerea Frontier che ha lanciato 20 nuove rotte, di cui 18 operate dalla concorrente in difficoltà.

Come riporta travelweekly.com Frontier avvierà la maggior parte delle rotte a novembre e completerà entro febbraio. In particolare, volerà su Detroit, Houston, Baltimora, Charlotte, Dallas-Fort Worth, New Orleans e Fort Lauderdale, ovvero la base di Spirit.

La manovra è stata progettata, come affermato dallo stesso ceo di Frontier Barry Biffle, per diventare la principale compagnia aerea ultra low-cost degli Usa. E ha negato che la mossa sia un attacco a Spirit.

Completa il quadro la precisazione che negli ultimi 5 anni Frontier ha tentato due volte di acquisire Spirit, ricevendo in entrambi i casi il no degli azionisti.