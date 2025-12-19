Frontier e Spirit: nuovo tentativo di merger tra i due vettori

Si riapre una finestra sull’ipotesi di merger tra le due low cost americane Frontier e Spirit. Le parti avrebbero infatti riaperto le trattative, stando ai media Usa, e la notizia arriva proprio in concomitanza con le dimissioni da ceo di Frontier Barry Biffle, che si è sempre dimostrato contrario al matrimonio con Spirit.

La telenovela del merger tra le due compagnie è iniziata nel 2022 con la prima offerta da parte di Frontier, ma tutto si bloccò due anni dopo quando JetBlue mise sul piatto una proposta più vantaggiosa per Spirit. Ma anche in questo caso non se ne fece nulla, così come nei due successivi tentativi di Frontier.

Attualmente Spirit è in Chapter 11, ma le sue condizioni economiche non sono migliorate, tanto che è stato necessario un prestito da 50 milioni di dollari per continuare a operare. Ma il futuro rimane ancora in bilico.