Frontier ‘sfida’ Southwest: bagagli gratis dopo lo stop del competitor

Frontier ‘regala’ il bagaglio a mano. Dopo la decisione di Southwest di eliminare la gratuità per il trolley, la low cost concorrente ha deciso di offrire ai clienti che prenotano viaggi diretti fino al 18 agosto l’Economy Bundle gratuitamente, che comprende la selezione gratuita del posto, i cambi di volo e un bagaglio a mano.

Come riporta travelpulse.com ha anche annunciato una serie di cambiamenti all’offerta che ha soprannominato ‘The New Frontier’, che comprende la nuova opzione di posto a sedere UpFront Plus, con spazio extra per le gambe e i gomiti nelle prime due file dell’aereo.