I bagagli su Southwest Airlines non saranno più gratuiti. La compagnia si allinea così al modello di business dei concorrenti. Fino a oggi, tutti i passeggeri Southwest avevano la possibilità di registrare due bagagli registrati gratuiti. Come riporta Travel Weekly, le tariffe per i bagagli entreranno in vigore per i voli prenotati a partire dal 28 maggio. La compagnia aerea non ha ancora rivelato l’importo della tariffa richiesta.

Come i suoi maggiori concorrenti statunitensi, Southwest continuerà a consentire un bagaglio registrato gratuito ai titolari delle carte di credito co-branded. Anche i passeggeri con status Rapid Rewards A-List riceveranno un bagaglio registrato gratuito. I clienti con status A-List Preferred e coloro che acquistano la tariffa Business Select più costosa di Southwest otterranno due bagagli registrati gratuiti.

La mossa arriva mentre l’azionista Elliott Investment Management sembra fare pressione per accelerare il ritmo del cambiamento. La compagnia aerea aveva già pianificato di istituire posti riservati e vendere posti con spazio extra per le gambe l’anno prossimo. L’aggiunta di tariffe per i bagagli è solo una delle modifiche annunciate da Southwest. La compagnia aerea annullerà anche una politica messa in atto nel 2022 per la quale i crediti di volo maturati non avevano scadenza. A partire dal 28 maggio, i crediti di volo scadranno un anno dopo la data di emissione del biglietto per la maggior parte delle tariffe.

I crediti relativi alla nuova categoria tariffaria Basic scadranno dopo sei mesi, ma la compagnia non ha svelato altri dettagli sulla tariffa stessa.

Le modifiche seguono un cambiamento avvenuto la settimana scorsa, quando Southwest ha ridotto l’accumulo di Rapid Rewards sulle sue tariffe Wanna Get Away e Wanna Get Away Plus.

Southwest ha anche affermato che cambierà il riscatto Rapid Rewards, introducendo tassi di riscatto variabili per i voli a domanda più alta e più bassa.

Il ceo Robert Jordan ha cercato di rassicurare i passeggeri sul servizio clienti della Southwest. “Faremo tutto questo concentrandoci su ciò che ci ha resi forti: il nostro personale e il servizio clienti autentico, amichevole e pluri-premiato che solo loro possono offrire”.