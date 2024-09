Iag, il gruppo che controlla British, Iberia, Vueling e Air Lingus, si sfila dalla battaglia per la conquista di Tap Air Portugal. La conferma è arrivata dallo stesso ceo del gruppo, Luis Gallego, che ha spiegato come in questo momento la priorità sia quella di mantenere la solidità finanziaria e il proprio core business.

Secondo quanto riportato da Preferente, il manager ha evidenziato come la momento non venga ritenuta fondamentale un’espansione attraverso fusioni e acquisizioni. “La gente dice che dobbiamo comprare Tap perché non abbiamo fatto l'operazione Air Europa. Ma quello che diciamo è no. Non è essenziale per noi. Stiamo avendo ottimi risultati”, ha poi rimarcato Gallego.

L’annuncio arriva a poche settimane dalla decisione di uscire anche dalla partita relativa all’acquisizione di Air Europa per creare un grande polo insieme a Iberia. Rinuncia motivata con le eccessive richieste di rinunce arrivate dalla Commissione europea.