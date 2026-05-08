Gallego, ceo IAG: “Non riscontriamo problemi di carburante”

“IAG si trova in una posizione privilegiata per affrontare le attuali difficoltà create dal conflitto in Medio Oriente, grazie alla sua posizione di leadership in diversi mercati, a marchi solidi, a margini strutturalmente elevati e a un bilancio solido, nonché a una comprovata esperienza nell'esecuzione”. Il ceo del gruppo che controlla British Airways, Aer Lingus, Iberia e Vueling, Luis Gallego, porta una ventata di ottimismo nel corso della presentazione dei risultati trimestrali.

La compagine ha fatto registrare ricavi aumentati dell'1,9% a 7.181 milioni di euro, ma soprattutto un utile operativo cresciuto del 77,3% a 351 milioni di euro e una liquidità di 12.731 milioni di euro. “Stiamo gestendo attivamente l'incertezza creata dall'aumento del prezzo del carburante e dal suo impatto, adottando le misure necessarie su ricavi, costi e capacità – prosegue Gallego -. Al momento non riscontriamo problemi di disponibilità di carburante nei nostri mercati principali, soprattutto grazie al nostro investimento nell'autosufficienza di carburante presso i nostri hub. Sebbene l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante porterà inevitabilmente a un utile inferiore quest'anno rispetto a quanto previsto inizialmente, siamo fiduciosi nel nostro modello di business e nella nostra strategia”.