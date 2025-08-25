Giordania: nuovi voli in arrivo da Wizz Air e Ryanair

La Giordania si prepara a una stagione di crescita grazie all’arrivo di nuovi voli dall’Europa in generale e dall’Italia in particolare. Protagoniste dell’incremento saranno le due compagnie low cost Wizz Air e Ryanair.

“Dal 26 agosto Wizz Air riattiverà la rotta Budapest–Amman, con due voli settimanali operativi tutto l’anno – spiega il Jordan Tourism Board in una nota -. Per quanto riguarda l’Italia, Wizz Air dal 16 settembre volerà su Amman da Milano Malpensa due volte la settimana, mentre il collegamento da Roma Fiumicino – sempre con due voli settimanali - verrà riattivato dal 29 marzo 2026. Ryanair riprenderà i voli da Milano Bergamo il 20 settembre con due frequenze settimanali, che diventeranno tre dal 28 ottobre. Dal 27 ottobre ripartono i collegamenti bisettimanali da Bologna e dal 28 ottobre anche da Roma Ciampino, Pisa e Trieste”.

Queste rotte andranno a integrare i collegamenti della compagnia di bandiera Royal Jordanian che vola su Amman una volta al giorno da Roma Fiumicino e quattro volte la settimana da Milano Malpensa.