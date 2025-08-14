Ci sarà un terzo aeromobile basato a Venezia nella programmazione invernale di Wizz Air in Italia. La compagnia low cost potenzia così lo scalo lagunare portando a 18 le destinazioni servite dal Marco Polo nel prossimo schedule winter.

Sette le nuove rotte rotte che verranno inserite: in primis Londra Luton che avrà un volo giornaliero a partire dall’1 dicembre. A seguire Valencia con quattro voli alla settimana, Bordeaux e Larnaca con tre e Kutaisi, Tallin e Tel Aviv con due collegamenti settimanali.

Queste nuove destinazioni si aggiungono alle 11 rotte esistenti verso 10 Paesi già servite da Wizz Air da Venezia, che includono Atene, Barcellona, Budapest, Catania, Chisinau, Yerevan, Madrid, Suceava, Skopje, Sharm El Sheikh e Varsavia.