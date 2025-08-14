Premiano ancora l’Italia i riaggiustamenti del network di Wizz Air in seguito alla chiusura delle operazioni di Wizz Air Abu Dhabi. Con l’apertura di una nuova base a Bratislava il vettore ungherese ha deciso di aprire già dalla prossima stagione invernale tre rotte verso il Sud Italia.
Prima new entry sarà la rotta su Lamezia Terme, attiva dal 14 novembre con tre frequenze alla settimana. A metà dicembre debutteranno invece i voli su Palermo e Napoli, entrambi con quattro frequenze alla settimana.
“L'apertura della nostra nuova base a Bratislava – sottolinea Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air – rappresenta un'opportunità eccezionale per collegare l'Italia a un'altra dinamica capitale europea. Questo piano di espansione fa parte del progetto 'Customer First Compass', un piano di investimenti da 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei passeggeri, espandere continuamente il network e offrire servizi sempre più innovative”.
Remo Vangelista