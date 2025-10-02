Garrone, I4T: “Raggiungiamo il 98% del mercato”

“Tolti gli anni della pandemia, dal 2011 registriamo ogni anno tassi di crescita a doppia cifra e questo per noi è l’indicatore principale della qualità della nostra offerta. Oggi, tra portale trade e accordi con i network, raggiungiamo il 98% del mercato e puntiamo a superare l’obiettivo dei 750.000 assicurati tramite il portale entro fine anno”.

Parte da questi dati illustrati da Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, la prossima partecipazione della compagnia a TTG Travel Experience. Un occasione di incontro con il trade per illustrare le varie soluzioni assicurative proposte e lanciare anche un contest social. La riflessione sui temi normativi sarà invece al centro del convegno “Il vaso di Pandora prende il volo: le risposte del diritto per un turismo a prova di futuro”, in programma il 9 ottobre.

Sul fronte prodotto, I4T consolida la propria offerta con soluzioni assicurative su misura per le diverse esigenze del settore: accanto ai classici prodotti Medico Bagaglio Annullamento nelle loro diverse declinazioni, crescono le polizze ancillari sui trasporti, come I4Flight, I4Connection e la copertura parametrica ritardo volo. Contestualmente, I4T intercetta le nuove dinamiche del comparto, proponendo soluzioni mirate come la tutela legale contro i disservizi dei vettori, le polizze Incoming ed Estero su Estero per la clientela internazionale, I4Business per i viaggi d’affari e le coperture Long Stay dedicate a nomadi digitali e senior.