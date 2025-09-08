TTG Italia
Viaggi di istruzione in bus, le nuove regole del codice appalti

ANAV/Confindustria ha accolto con favore il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce modifiche al Codice Appalti per l’affidamento dei servizi di trasporto legati ai viaggi di istruzione e alle gite scolastiche in autobus.

Tra le novità figurano l’introduzione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il limite massimo del 30% al punteggio attribuibile all’offerta economica e una valutazione qualitativa basata su parametri oggettivi, come dispositivi di sicurezza, accessibilità per persone con disabilità e competenze dei conducenti.

Secondo il presidente di ANAV, Nicola Biscotti, il provvedimento rappresenta un passo decisivo per contrastare l’abusivismo, superare il criterio del massimo ribasso e garantire legalità, qualità e sicurezza nei trasporti scolastici.

