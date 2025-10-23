Della Serra: “Con Variety Cruise un modello di business diverso”

Si chiama Variety Cruise il nuovo prodotto croceristico entrato in casa Rephouse. “Il marchio ha una sua storia, da 75 anni di proprietà di armatori greci” ci racconta Tiziana Della Serra, direttore vendite e marketing”. Una flotta composta da boutique yacht fino a un massimo di 36 cabine per 72 passeggeri. Sei gli itinerari nel Mediterraneo, attivi da maggio a ottobre lungo la costa italiana e le isole greche. “Tutte le cabine hanno vista mare, il solarium sul ponte principale, ma soprattutto attraccano in posti dove le navi più grandi non possono andare” ha aggiunto Della Serra.

Attive tutto l’anno le crociere alle Seychelles, Tahiti o in Polinesia Francese; stagionali, invece, gli itinerari a Capoverde e Africa dell’Ovest e quello sul fiume in Senegal. “È un modello di business diverso, con crociere mediamente settimanali ma che possono andare da 3 a dieci giorni, con estensioni mare compatibili” precisa Della Serra.