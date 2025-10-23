Eurostar ordina 50 treni e progetta nuove rotte tra l’Europa centrale e Londra

Il business dei collegamenti ferroviari tra Francia e Inghilterra è uno scacchiere sempre più affollato. E mentre diversi operatori ferroviari guardano con interesse alle rotte attraverso la Manica, l’unica azienda che attualmente opera nel tunnel, ovvero Eurostar, alza la posta.

La compagnia ha infatti annunciato l’ordine per 50 treni a due piani: un investimento da 2 miliardi di euro che vedrà le nuove unità entrare in funzione nel 2031.

Contemporaneamente, come anticipa preferente.com, Eurostar amplierà il network con tratte verso Francoforte, Colonia e Ginevra; inoltre, punterà a rafforzare quelle verso Amsterdam e Monaco.

Oltre a questo, Eurostar investirà anche 80 milioni di euro nello sviluppo del deposito ferroviario di Londra, che rappresenta uno dei principali colli di bottiglia per lo sviluppo della rete.