Bahamas, aumentano gli investimenti nell’hospitality di lusso

Aumentano gli investimenti upper level alle Bahamas. Il Paese attira le mire degli investitori esteri, per un giro d’affari di 10 miliardi di dollari nel 2024, sostenuto da marchi del lusso quali Rosewood, Six Senses, Montage a Park Hyatt, Bvlgari e Four Seasons.

L’hotel The Cove Eleuthera, inoltre, entra a far parte della prestigiosa collezione Relais & Châteaux. Nella crocieristica ha preso il largo la Star of the Seas di Royal Caribbean con scalo a Perfect Day at CocoCay, è stato inaugurato il terminal crociere “Cruise Destination Resort” a Freeport, che accoglie fino a 10mila passeggeri al giorno, e Carnival Cruise Line ha lanciato Celebration Key, la sua nuova destinazione privata sull’isola di Grand Bahama.

Le Bahamas sono inoltre sempre più collegate. American Airlines aumenterà le frequenze festive da Miami per Marsh Harbour e North Eleuthera, mentre Delta passerà a voli giornalieri non-stop Detroit–Nassau dal 20 dicembre 2025 al 12 aprile 2026.