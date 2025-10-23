Non è mai solo un viaggio. Disneyland Paris è un ricordo indelebile e bisogna conoscerlo a fondo per poter vendere l’esperienza con efficacia. Consapevole di questo, la destinazione crede nella collaborazione stretta con le adv e continua a puntare sulla formazione.

È sempre attivo il programma Disney Stars Ambassadors - in Italia dal 2023 -, che include diverse iniziative e benefit per le agenzie. Novità del 2025 è però il percorso formativo per le adv Disney Stars Training Program, diviso su tre livelli, con eventi e percorsi dedicati: ‘Disney Stars Discovery’ per le agenzie neofite del mondo Disneyland; ‘Disney Stars Academy’ per chi deve consolidare la conoscenza del prodotto; ‘Disney Stars University’ per le agenzie Ambassador che puntano a un miglioramento delle tecniche di vendita (una selezione stretta su 30 agenzie, con un field trip a Parigi). La partecipazione al training avviene tramite un invito digitale direttamente dai commerciali di Disneyland Paris presenti su tutto il territorio italiano.

Parallelamente sono già aperte le vendite per gli arrivi da aprile 2025 a marzo 2026 e da quest’anno c’è la possibilità di acquistare in anticipo le cosiddette ‘opzioni magiche’ per proposte come le formule pasti. Il 2026, inoltre, sarà un anno di svolta per Disneyland Paris con la completa ristrutturazione del Parco Walt Disney Studios, che con l’apertura di World of Frozen cambierà nome in Disney Adventure World. Senza tralasciare la costruzione di un nuovo spazio dedicato al Re Leone. La magia si amplifica.