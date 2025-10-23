Avis Budget Group, debutta il nuovo servizio premium Avis First

Debutta sul mercato europeo Avis First, il servizio premium di Avis Budget Group. Pensato per i viaggiatori più esigenti, è disponibile da ieri negli aeroporti di Roma Fiumicino, Ginevra e Zurigo Kloten e sarà presto attivato anche in altre location.

“In Avis Budget Group abbiamo intrapreso un percorso di trasformazione ambizioso. Il nostro obiettivo è ridefinire il settore dell’autonoleggio attraverso l’innovazione, con un approccio sempre più incentrato sul cliente”, spiega Anna Pawlak-Kuliga, president international. “Vogliamo restituire ai nostri clienti il loro tempo prezioso e portare l’intera esperienza di viaggio a un livello superiore”.

Come funziona

La nuova formula premium introduce un vero e proprio servizio in stile concierge: i viaggiatori vengono accolti direttamente agli arrivi da un referente Avis dedicato, che li accompagna personalmente alla loro BMW premium (Serie 3, 4 o 5, oppure SUV X3 o X5 ) parcheggiata a pochi passi dal terminal, permettendo così di saltare il passaggio ai banchi di noleggio.

I vantaggi di Avis First includono, oltre al servizio di concierge personalizzato, anche: garanzia di un modello BMW Premium; restituzione semplificata, consegnando semplicemente le chiavi a un addetto; supporto dedicato, con l’accesso a una linea telefonica prioritaria e a un sistema di comunicazione via app per la gestione della prenotazione e del ritiro; e nessun obbligo di rifornimento.

Avis First, precisa James Adams, vp chief commercial officer, international, “non è un semplice upgrade. È un modo completamente nuovo di concepire l’inizio e la fine di un viaggio per chi cerca un’esperienza premium. Abbiamo ascoltato i nostri clienti -viaggiatori che apprezzano servizi di alto livello e per i quali ogni minuto è prezioso, ma anche famiglie che desiderano la massima comodità - e abbiamo creato un servizio che offre praticità e tranquillità senza precedenti”.