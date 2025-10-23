Forte investimento di Ryanair sulla Giordania. Il vettore ha annunciato, infatti, un operativo record per Amman, che va ad affiancarsi agli investimenti appena annunciati da altri vettori sulla destinazione.

Ryanair mette a disposizione quest’inverno oltre 300mila posti su 18 destinazioni, e collegherà la Giordania a 12 paesi dell’Unione Europea tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Spagna.

“Siamo lieti di annunciare il ritorno alla piena operatività in Giordania a partire da ottobre, sottolineato da un operativo invernale da record per Amman. Con 84 voli settimanali su 18 rotte verso 12 Paesi europei, tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Spagna, l’investimento di Ryanair garantirà che la Giordania resti una destinazione turistica di primo piano anche durante l’inverno – offrendo una connettività potenziata, un aumento del flusso turistico e crescita economica - dice il ceo di Ryanair, Eddie Wilson -. Il rapido ritorno di Ryanair in Giordania si basa su una solida e duratura collaborazione con il Regno, la cui strategia orientata alla crescita contribuirà a mantenere la Giordania come destinazione turistica di eccellenza in Medio Oriente”

Ryanair ha inoltre presentato la sua ambiziosa proposta di investimento per il Regno Hashemita di Giordania, che prevede di aumentare il traffico del +360% a 3 milioni di posti all'anno; operare 50 collegamenti diretti dalle città europee alla Giordania; lanciare nuovi voli per l'aeroporto di Marka (Amman) e mantenere voli tutto l'anno per Aqaba.

“L’annuncio odierno delle 18 rotte Ryanair da/per Amman per la stagione invernale 2025/2026 rappresenta un traguardo davvero eccezionale per i settori dell’aviazione e del turismo in Giordania – dice il ministro giordano del Turismo e delle Antichità, Emad Hijazeen -. Questa espansione non solo rafforza la posizione del Paese come hub strategico per il turismo e gli investimenti nella regione, ma svolge anche un ruolo fondamentale nel sostenere la nostra economia nazionale e nel creare nuove opportunità lungo tutta la filiera del turismo. La nostra collaborazione con Ryanair, avviata nel 2018, si è trasformata in un modello di partnership di successo, fondata sulla fiducia, sulla resilienza e su una visione condivisa”.

La collaborazione con Ryanair viene ritenuta importante anche dall'amministratore delegato del Jordan Tourism Board, Abdul Razzaq Arabiyat. “Sin dall’inizio della nostra collaborazione nel 2018, Ryanair si è dimostrata uno strumento strategico fondamentale per promuovere la Giordania come una destinazione competitiva e accessibile per i viaggiatori europei. Insieme, abbiamo raggiunto risultati ottimi, accogliendo oltre un milione di visitatori provenienti da tutta Europa dall’avvio di questa partnership strategica, diversificando i mercati di provenienza e contribuendo al raggiungimento di numeri record per il turismo giordano in più stagioni. Le nostre iniziative e campagne di marketing congiunte, attive dal 2018, hanno avuto un impatto trasformativo nel posizionare la Giordania a livello globale, presentandola come una meta imperdibile per tutti i profili di viaggiatori: dagli esploratori culturali agli amanti dell’avventura, fino alle famiglie”.