Intemundial a TTG Travel Experience con la nuova eSIM integrata nell’assicurazione

Intemundial arriva a TTG Travel Experience a Rimini con nuovi servizi per i viaggiatori.
Tra le novità, la eSIM integrata nelle assicurazioni viaggio, che offre la connessione immediata all’arrivo a destinazione, senza oneri per le agenzie. La eSim si attiva in pochi secondi e consente al cliente di disporre immediatamente di connessione dati già all’arrivo a destinazione, senza necessità di carta fisica o di passaggi operativi aggiuntivi per l’agenzia.
Inclusa in alcune polizze selezionate, la eSim “rappresenta un valore aggiunto che non incide sui prezzi né sui processi di vendita delle agenzie - si legge in una nota dell’azienda -, migliorando al tempo stesso l’esperienza del viaggiatore”.
Remo Vangelista