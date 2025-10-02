Scende Roma, sale Milano. Il barometro di Ryanair prevede cieli sereni sulla Lombardia e, per la stagione invernale 2025, posiziona tre aeromobili in più: due a Milano Bergamo, uno a Milano Malpensa.

“L’operativo non solo cresce, ma segna anche un record stagionale - ha spiegato in visita a Milano il ceo Eddie Wilson - dal momento che sui due scali basiamo 31 aeromobili (22 a Bergamo, 9 a Milano), per un investimento di 3,1 miliardi di dollari. Cinque rotte, delle 120 complessive, sono nuove e contribuiranno a trasportare 19 milioni di passeggeri l’anno, con un incremento sulla stagione precedente del 4%”.

Le ultime aggiunte sono tutte in partenza da Milano Malpensa e dirette a Bratislava, Göteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv, mentre Bergamo vede aumentare le frequenze su ben 30 rotte esistenti, fra cui Amman, Trapani e Varsavia, con il ripristino di Pescara. Aumentano pure su 6 rotte domestiche di Malpensa, portando a quota 400mila i posti aggiuntivi a tariffe basse.

A differenza dell’Urbe, “il capoluogo lombardo offre oggi condizioni competitive e operazioni efficienti - ha aggiunto Wilson - frutto della stretta collaborazione con i team di Sacbo e Sea. Restiamo in attesa di un segnale dal Governo italiano in merito all’eliminazione della tassa municipale su tutti gli scali nazionali, così da poter implementare il nostro piano d’investimenti”.

