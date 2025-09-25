Inizierà il 12 novembre la transazione alle carte d’imbarco 100% digitali da parte di Ryanair. Da quella data i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app “myRyanair” durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo.
“Il passaggio di Ryanair alle carte d’imbarco 100% digitali offrirà ai nostri clienti un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile – spiega il chief commercial officer Dara Brady -, resa ancora più semplice grazie alla nostra app “myRyanair”, all’interno della quale i passeggeri potranno beneficiare anche di funzionalità utili come Order to Seat e gli aggiornamenti sui voli in tempo reale”.
Secondo i dati della compagnia low cost quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri utilizza già la carta d’imbarco digitale.
Remo Vangelista