Iberostar: doppia new entry in Messico e a Zanzibar

Saranno il Messico e Zanzibar i Paesi interessati dalle prossime aperture di Iberostar, che ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con una crescita delle vendite del 10% e un aumento dell'ADR dell'8%.

La prima new entry sarà l’Iberostar Selection Riviera Cancún, a cinque stelle, situato a 12 km da Puerto Morelos (Quintana Roo). La struttura offrirà oltre 440 camere e sarà il dodicesimo della catena in Messico. In questo caso l’apertura è prevista per il prossimo mese di novembre.

Guardando al 2026, Iberostar aprirà il suo primo hotel nell'Africa orientale dopo aver formalizzato l'acquisto di un resort a Zanzibar. Il complesso, con oltre 360 camere e situato di fronte a Muyuni Beach, sarà a cinque stelle e segnerà una nuova tappa nell'espansione internazionale della compagnia.