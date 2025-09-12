Giorgio Armani: Pantelleria propone di intitolargli l’aeroporto

Il Comune di Pantelleria ha proposto di intitolare l'aeroporto dell’isola allo stilista Giorgio Armani. La delibera è della giunta municipale guidata dal sindaco Fabrizio D'Ancona che l’ha motivata come “segno di riconoscenza e gratitudine”.

Lo stilista era infatti cittadino onorario di Pantelleria da 20 anni. Lo scalo è oggi gestito dalla Gap ed è intitolato al capitano pilota Italo D'Amico, medaglia d’oro al valor militare. Ora il documento verrà trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Enac, al presidente della Regione, alla Gap e alla fondazione Armani.