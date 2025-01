La polizia sudcoreana ha perquisito gli uffici della Jeju Air, la compagnia il cui aereo è stato protagonista dell’incidente che la scorsa settimana ha causato la morte di 179 persone.

Come riporta travelmole.com, al ceo del vettore è stato ordinato di non lasciare il Paese. Sono stati perquisiti sia gli uffici di Jeju Air in aeroporto che la sede di Seul.

Gli investigatori stanno esaminando la progettazione e la posizione del terrapieno alla fine della pista contro cui si è schiantato l’aereo.