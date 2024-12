Jeju Air: ancora problemi a un carrello, un B737-800 torna a terra

Dopo l’incidente che ha causato la morte di 179 persone, un altro aereo della medesima compagnia sudcoreana, Jeju Air, è tornata a terra per un problema a un carrello simile a quello che potrebbe aver causato lo schianto di ieri, domenica 29 dicembre.

Come riporta ansa.it, l’aereo decollato oggi era partito alle 6:37 ora locale dallo scalo di Gimpo, in Corea del Sud; poco dopo il decollo è stato rilevato il problema al carello e la compagnia ha deciso di far ritornare il volo nello stesso aeroporto di partenza alle 7:25.

Si è trattato nuovamente di un B737-800, lo stesso modello dell’incidente di ieri. La low cost sudcoreana ha in flotta 39 aeromobili di questa tipologia, su un totale di 41 macchine.